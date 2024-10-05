Osmangazi'de Balkan Esintileri

Osmangazi Belediyesi, Ziraat Parkı’nda “Balkan Rüzgarı” konseri düzenledi.

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Osmangazi'de Balkan Esintileri

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Balkan Rüzgarı konserinde, Balkanların en sevilen şarkıları hep bir ağızdan söylendi. Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası tarafından çalınan şarkıları, Hatice Çiçek, Saynur Eren Süleymanoğlu ve Menteşeli Cengiz seslendirirken, Osmangazi Halk Dansları Topluluğu da geceye renk kattı.

Konsere, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ve Belediye Meclis üyeleri de katıldı. Gecenin sonunda Esendemir, Osmangazi Dünya Müzikleri Orkestrası üyelerine ve gecede sahne alan sanatçılara çiçek takdim etti.



Kaynak: ANKA

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