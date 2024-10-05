Mazhar Alanson’un Kızı Eda Alanson’un Ölüm Nedeni Belli Oldu

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson, önce yakın arkadaşı Özkan Uğur'un hemen ardından kızı Eda Alanson'un ani ölümüyle yıkıldı. Eda Alanson’un hastalığı da belli oldu. Alanson’un bir süredir kanser tedavisi gördüğü ortaya çıktı.

Eda Alanson için baba Mazhar Alanson’un İstanbul’dan Ankara’ya cenazeyi teslim almak için geldiği ve pazar günü İstanbul’da tören yapılacağı öğrenildi.

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un hayatını kaybettiğini şöyle duyurmuştu:

"MFÖ grubunun başarılı solisti Mazhar Alanson'un kızı, değerli üyemiz Eda Alanson'u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz."