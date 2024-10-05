Ayrıldığı Eşini Takip Edip Saldıran Erkek, 'Savcılık Talimatıyla' Serbest! Olay Anı Kamerada...

Kadına şiddet toplumun öncelikli sorunlarından biri haline gelirken, son olarak İstanbul'un Mecidiyeköy ilçesinde bir kadın ayrıldığı eşindin şiddetine maruz kaldı. 17 yıldır şiddet gördüğü eşi Seyithan Taş'a (40) boşanma davası açan ve 2 yıldır ayrı yaşayan iki çocuk annesi Gülli Taş (33), Kazım A.’den iş istedi. 9 gün boyunca Kazım A.'nın yanında çalışan kadın iş bitimi, banka hesabının bloke olması nedeniyle yevmiyesini elden almayı talep etti.

SALDIRIYI KAYDETTİ

15 Ağustos'ta Kağıthane Şirintepe Mahallesi’ndeki evinden çıkan kadın, patronu Kazım A. ile buluşmak için Mecidiyeköy’deki AVM’ye geldi. Orada ortak alandaki masada oturan kadın, patronundan 9 günlük yevmiyesini aldı. Kadın, tam kalkacağı sırada kendilerini cep telefonuyla kayda alan kocası Seyithan Taş'ın saldırısına uğradı. Özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle kadın kurtarıldı.

SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Saldırıdan sonra küfür ve tehditler savurmaya devam eden Seyithan Taş, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gülli Taş kendisine saldıran eşinden şikayetçi olurken, emniyette ifadesi alınarak ‘kasten yaralama’ suçundan adli işlem yapılan Seyithan Taş, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'ÖLDÜRMEKLE TEHDİT EDİYOR'

Gülli Taş , “Eşim Seyithan Taş 17 yıldır bana şiddet uyguluyor. Bu nedenden dolayı 2 senedir ayrılma aşamasındayız. Beni takip ediyor darbediyor, gittiğim iş yerlerini basıyor. Bütün işlerimden ediyor. Çocuklarımı darbedip annesi yaptı diyor. Geçici velayeti ona verilen çocuğumla görüşmeme engel oluyor. Birçok davadan yargılanıyor. Sadece ifadesi alınıp bırakılan bu şahıs beni öldürmekle tehdit ediyor. Kızımı arayıp anneni öldüreceğim, annen dışarıya çıktığı zaman haber ver diyor. Önünü kesiyor" diye konuştu.

'GİRDİĞİM HER İŞTEN ÇIKMAMA NEDEN OLUYOR'

Gülli Taş "En son çalıştığım işyerinden paramı almak için gittiğim yerde görüştüğüm şahısla aramda bir şey olduğumu düşünüp, şahsı ve beni darbediyor. Adam sadece 9 günlük yevmiyemi verdi. Bu şahıs kaçırdığı mallarda olan hakkımdan feragat etmemi istiyor. Ben devletimden sadece çocuklarımı ve güzel bir iş istiyorum. Çünkü girdiğim her işten adam çıkmama neden oluyor. Gidip onlara iftira atıp beni de darbediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA