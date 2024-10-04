Mazhar Alanson'un Kızı Eda Alanson Hayatını Kaybetti: Birlikte Rol Almışlardı

MFÖ grubunun sevilen ismi, sanatçı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un hayatını kaybetti.

ANİ RAHATSIZLIK İDDİASI

Snob Magazin'in haberine göre 50 yaşındaki Eda Alanson'un ani bir rahatsızlık geçirmesi sebebiyle Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

BİRLİKTE SAHNE PAYLAŞTILAR

Eda Alanson, Mazhar Alanson’un başrolünü Güven Kıraç’la paylaştığı 'Kirpi' filminde babasıyla birlikte rol almıştı.

MFÖ'NÜN ALBÜMÜNE ŞARKI YAZDI

MFÖ’nün çıkardığı AGU albümünde de Eda Alanson’un katkısı vardı. Eda Alanson, albümün ilk şarkısı olan Muaf’ın sözlerini yazmış; babası Mazhar Alanson da bestesini yapmıştı.

MAZHAR ALANSON'U YIKAN ÖLÜMLER

Mazhar Alanson'un ilk eşi; aynı zamanda Eda Alanson'un da annesi olan Ankara Opera ve Balesi'nin kadrolu sanatçısı Hale Alanson 2021 yılında hayatını kaybetmişti.

Mazhar Alanson son olarak 2023 yılında yakın dostlarından, MFÖ'nün sevilen ismi Özkan Uğur'un ölümüyle sarsılmıştı.