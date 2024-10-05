Marella Discovery Gemisi 1718 Yolcu ile Bodrum'a Geldi

Bodrum'a "Marella Discovery" kruvaziyeriyle 1718 yolcu geldi

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Marella Discovery Gemisi 1718 Yolcu ile Bodrum'a Geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Marella Discovery" kruvaziyeri, 1718 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 264 metre uzunluğundaki kruvaziyer, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Rodos Limanı'ndan gelen gemide, çoğunluğu İngiliz 1718 yolcu ile 758 personel bulunuyor.

Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde yürüyüş yaptı, çarşıyı, tarihi ve turistik yerleri gezdi.

Gemi, akşam saatlerinde Kandiye Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA

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