Erzincan'da Aranan 20 Kişi Yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; Mersin Ağır Ceza İlamat Masasınca “Gece Vakti Yağma” suçundan 26 yıl 10 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranması bulunan 1 şahıs, Erzurum Asliye Ceza İlamat Masasınca “Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan Veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama” suçlarından 4 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Erzurum 2. İcra Mahkemesince “Çekle İlgili Karşılıksız İşlem Yapılmasına Sebebiyet Verme “ suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca “Kasten Yaralama” suçundan 1yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosunca “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesince “Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma” suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, Erzincan 5. Asliye Mahkemesince “Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak” suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, Tercan İlamat ve İnfaz Bürosunca “Herkesin Girebileceği Bir Yerde Bırakılmakla Birlikte Kilitlenmek Suretiyle Hırsızlık” suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, Tercan İlamat ve İnfaz Bürosunca “Silahla Tehdit” suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, İzmir Asliye Ceza Masası “Sesli Yazılı Veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret” suçundan 7 bin 80 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs,

Antalya Asliye Ceza İlamat Masası’nca “Kaybolmuş Veya Hata Sonucu Ele Geçmiş Eşya Üzerinde Tasarruf” suçundan 3 bin 750 TL adli para cezası bulunan 1 şahıs, Tokat 2. Asliye Ceza Mahkemesince “Basit Yaralama” suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, Denizli 8. Asliye Ceza Mahkemesince “Taksirle Ölüme Neden Olma” suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs,

Şanlıurfa 1. Asliye Ceza Mahkemesince “Dolandırıcılık” suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, Şanlılurfa 1. Sulh Ceza Hakimliğince “Bilişim Yolu İle Dolandırıcılık" suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince “Sesli Yazılı Veya Görüntülü Bir İleti İle Hakaret” suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, Kocaeli 1. Sulh Ceza Hakimliğince “1163 Sayılı Kanuna Aykırılık” suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, Kozan Sulh Ceza Hakimliğince “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık” suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs, İstanbul 6.Sulh Ceza Hakimliğince “Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan ifadeye yönelik aranması bulunan 1 şahıs yakalandı.

Toplamda 40 yıl 1 ay 27 gün hapis cezası olan 7 şahıs, İfadeye yönelik 11 şahıs, adli para cezası olan 2 şahıs olmak üzere 20 şahıs Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA