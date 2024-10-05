'Sur' Vahşetinin Ardından Şimdi de Mersin! Kadını Boğarak Öldürdü, Sonra Kafasına Sıktı

Türkiye, Fatih'te Semih Çelik adlı erkeğin 19 yaşındaki iki kadını yarım saat arayla katletmesini konuşurken bir vahşet haberi de Mersin'den geldi. Mezitli ilçesine bağlı Kuyuluk Mahallesi'nde 10 yaşındaki kızıyla yaşayan Sonay Öztürk Aslan'ın bir süredir görüştüğü U.A., 3 Ekim'de kadının yaşadığı eve geldi. Burada U.A., Aslan'ı boğarak öldürdü.

KAFASINA SIKARAK İNTİHAR ETMİŞ

Olay sırasında çocuğun evde olmadığı öğrenildi. Kadının cesedi ise dün akşam haber alamayan yakınlarının merak etmesiyle bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin evde yaptığı inceleme sonrasında Aslan'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının erkek arkadaşı U.A.'nın adresine operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda şüphelinin silahla kafasına sıkarak intihar ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.