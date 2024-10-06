Marmara Adası'nda Korkunç Cinayet! İlçe Tarım Müdür Vekili Makamında Öldürüldü

Balıkesir'in Marmara ilçesinde Hükümet Caddesi’ndeki İlçe Tarım Müdürlüğü binasında saat 15.00 sıralarında 5 el silah sesi gelmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Binada inceleme yapan polis ekipleri, İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu’nu makam odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yakupoğlu’nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İlçe Kaymakamı Elif Çelik olay yerine gelerek incelemede bulunurken, Murat Yakupoğlu’nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin İlçe Tarım Müdür Vekili Murat Yakupoğlu’nu vurduktan sonra, motosikletiyle olay yerinden kaçtığı ve başında kask olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA