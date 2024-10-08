Sır Perdesi Aralandı! Çok Merak Edilen Soru Cevap Buldu... Semih Çelik'in Arkasındaki Üçüncü Kişi Kim?

Fatih'te 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i yarım saat arayla katleden Semih Çelik'in arkasında beliren üçüncü kişi merak konusu olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli yorumlar yapılmıştı. Kimisi ona yardım eden birinin olduğunu söylerken kimi de sadece bir gölge olduğunu düşünmüştü.

Sabah'ın haberine göre o şahsın olay yerine gelen müzakereci polis olduğu öğrenildi. Polisin hamle yapacağı sırada katil Semih Çelik, kendisini bağladığı ipten kurtularak aşağı atladı.