Sır Perdesi Aralandı! Çok Merak Edilen Soru Cevap Buldu... Semih Çelik'in Arkasındaki Üçüncü Kişi Kim?

Fatih'te iki genç kadını yarım saat arayla katlettikten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in atlayış anları kaydedilmişti. O sırada arkasında görülen kişinin kim olduğu en çok merak edilenler arasında yer alıyordu. O kişinin kimliği tespit edildi.

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Sır Perdesi Aralandı! Çok Merak Edilen Soru Cevap Buldu... Semih Çelik'in Arkasındaki Üçüncü Kişi Kim?

Fatih'te 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i yarım saat arayla katleden Semih Çelik'in arkasında beliren üçüncü kişi merak konusu olmuştu.

Sır Perdesi Aralandı! Çok Merak Edilen Soru Cevap Buldu... Semih Çelik'in Arkasındaki Üçüncü Kişi Kim? - Resim : 1

Sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli yorumlar yapılmıştı. Kimisi ona yardım eden birinin olduğunu söylerken kimi de sadece bir gölge olduğunu düşünmüştü.

Sır Perdesi Aralandı! Çok Merak Edilen Soru Cevap Buldu... Semih Çelik'in Arkasındaki Üçüncü Kişi Kim? - Resim : 2

Sabah'ın haberine göre o şahsın olay yerine gelen müzakereci polis olduğu öğrenildi. Polisin hamle yapacağı sırada katil Semih Çelik, kendisini bağladığı ipten kurtularak aşağı atladı.

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