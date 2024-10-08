Vahşi Katliamda Yeni Detaylar... 'Sur Katili'ne Dair Neler Biliniyor?

Türkiye, 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in Semih Çelik tarafından katledilmesini konuşuyor. Katil Semih Çelik'in kasap olarak çalıştığı firmanın üç ay önce isim değişikliğine gittiği öğrenildi. Çelik'in eski çalışma arkadaşı şunları ifade etti:

"Semih iki sene önce yaklaşık beş ay kadar çalıştı. Sosyal, biraz marjinal bir çocuktu. Çok konuşmazdı ama içine kapanık değildi. Elektrikli bisikletle işe gidip geliyordu. Saygısız değildi. Kasabın arka tarafında çalışıyordu çırak olarak, etleri hazırlıyordu. İşini iyi yapıyordu. Benim gözlemlediğim kadar psikopat bir ruh hali yoktu. Psikolojik tedavi gördüğünü sonradan öğrendim."