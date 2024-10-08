Kaçak Silah Ticareti Yapanlara Operasyon

Samsun'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Kaçak Silah Ticareti Yapanlara Operasyon

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirköprü ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma İstihbarat Şubesi ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan H.T. (50), K.T. (49), N.A. (46), M.G. (29), A.A. (41), M.Y. (46) ve M.O. (39) jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Uyuşturucu Kullanan Oğlunu Polislere Teslim Etti Uyuşturucu Kullanan Oğlunu Polislere Teslim Etti
Havalimanında Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi Havalimanında Kilolarca Uyuşturucu Ele Geçirildi
1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor 1 Yıl Boyunca Taş Gibi Kalan Salça Yapmanın Yolu! Sivaslılar Böyle Yapıyor
Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme! Gram Altında Rüzgar Tersine Döndü: Yıl Sonu Tahmini İçin Yeni Gelişme!