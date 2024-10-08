Kaçak Silah Ticareti Yapanlara Operasyon
Samsun'da kaçak silah ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirköprü ilçesinde kaçak silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma İstihbarat Şubesi ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 4 ruhsatsız tabanca ve 5 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan H.T. (50), K.T. (49), N.A. (46), M.G. (29), A.A. (41), M.Y. (46) ve M.O. (39) jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA
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