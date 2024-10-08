Uyuşturucu Kullanan Oğlunu Polislere Teslim Etti

Kırklareli merkezli Edirne ve Tekirdağ’ da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kadın, operasyon sırasında evde olmayan oğlunu arayarak eve çağırdı. Ardından uyuşturucu kullanan oğlunu kendi elleriyle polise teslim etti.

Uyuşturucu Kullanan Oğlunu Polislere Teslim Etti

Kırklareli merkezli Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu düzenledi. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 10 adres ve 2 araca yönelik gerçekleşen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda baskın yapılan evde bulunan anne oğlunu telefonla çağırarak polise teslim etti.
Yapılan aramalarda 2 kilo 400 gram uyuşturucu, 3 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 11 bin 120 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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