Sözün Bittiği An... Sıla Bebeğe Kahreden Veda

Tekirdağ'da annesinin hastaneye götürdüğü 2 yaşındaki Sıla bebeğin, cinsel istismara ve şiddete uğradığı ortaya çıkmıştı. Haftalar süren yaşam savaşını kaybeden minik kızın naaşı, gözyaşları içinde camiye getirildi.

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Sözün Bittiği An... Sıla Bebeğe Kahreden Veda

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismar ve şiddet uğradıktan sonra hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri'nin tabutu camiye getirildi. Minik Sıla'nın küçük bedeni küçük bir tabut ile taşındı.

Minik çocuğun küçük tabutu taşınarak cenaze namazının kılınacağı alana getirildi. Sıla bebek öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Sözün Bittiği An... Sıla Bebeğe Kahreden Veda - Resim : 1

Daha sonra tabutun başına gelen bebeğin teyzesi tabuta sarılarak tabutu kucağına almak istedi. Teyze Aslı Tatar, 'Onu hep taşıdım yine taşırım. Nasıl kıydılar yavruma. Benim kızıma caniler, kansızlar kıydı. Saçının teline kurban olurum' dedi.

Sözün Bittiği An... Sıla Bebeğe Kahreden Veda - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşayan anne B.Y, 8 Eylül'de kızı S.Y'yi, "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti. Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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Kaynak: İHA

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