Eski İYİ Parti Milletvekili Nimet Özdemir Artık CHP'de! Rozetini Özgür Özel Taktı

İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, CHP'ye katıldı. Grup toplantısında Özdemir'e rozetini CHP lideri Özel taktı. Özel, Özdemir hakkında "Kadın hakları, hayvan hakları için mücadele veren biri. Bir süredir baba ocağı CHP'ye dönmek istiyordu" dedi.

Eski İYİ Parti Milletvekili Nimet Özdemir Artık CHP'de! Rozetini Özgür Özel Taktı

14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’dan aday gösterilen Nimet Özdemir İYİ Parti’nin 44 milletvekilinden biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne (TBMM) girmişti ve daha sonra partisinden istifa etmişti.

Eski İYİ Parti Milletvekili Nimet Özdemir Artık CHP'de! Rozetini Özgür Özel Taktı - Resim : 1

'BABA OCAĞI' VURGUSU

Özdemir, bugün CHP'ye resmi olarak katıldı. Özdemir'e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısı öncesi taktı.

Özel, Özdemir ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Nimet Hanım iş dünyasında başarıları olan, İYİ Parti'de milletvekilliği yapan bir süredir bağımsız devam eden bir vekilimiz. Kadın hakları, hayvan hakları için mücadele veren biri. Bir süredir baba ocağı CHP'ye dönmek istiyordu. Bugün de buradalar, örgütümüzü temsil edecekler."

Eski İYİ Parti Milletvekili Nimet Özdemir Artık CHP'de! Rozetini Özgür Özel Taktı - Resim : 2

'ATATÜRK' VURGUSUYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Özdemir, TBMM'deki 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni sırasında yeminin "Atatürk ilkeleri" bölümündeki vurgusuyla gündem olmuştu.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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