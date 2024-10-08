'Atatürk' Vurgusuyla Gündem Olmuştu! Eski İYİ Parti Milletvekili Nimet Özdemir CHP'ye Katılıyor

14 Mayıs seçimlerinde İstanbul’dan aday gösterilen Nimet Özdemir İYİ Parti’nin 44 milletvekilinden biri olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi‘ne (TBMM) girmişti ve daha sonra partisinden istifa etmişti.

Habertürk'te yer alan habere göre geçtiğimiz hafta CHP ile temasa geçtiği belirtilen Nimet Özdemir’e bugün TBMM grup toplantısında genel başkan Özgür Özel bizzat rozet takacak.

Özdemir 24 Temmuz’da İYİ Parti’den istifa ettiğini açıklamıştı.

'ATATÜRK' VURGUSUYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Özdemir, TBMM'deki 28. Dönem Milletvekili Ant İçme Töreni sırasında yeminin "Atatürk ilkeleri" bölümündeki vurgusuyla gündem olmuştu.