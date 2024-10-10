Lübnan'dan Kaç Kişi Tahliye Edildi? 'Son Anda Vazgeçenler Oldu'

İsrail’in saldırısı altındaki Lübnan'dan Türk vatandaşlarını tahliye etmek ve insani yardım götürmek amacıyla Beyrut limanına yanaşan gemiler Mersin'e doğru yola çıktı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Lübnan’dan Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin bilgi verdi.

Kaynaklar, Lübnan’dan tahliye için 2500 kişinin başvuru yaptığını, 966 kişinin tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye edilenlerin 878’inin Türkiye 24’ünün ise KKTC vatandaşı olduğu bildirildi. Tahliyeden son anda vazgeçenlerin olduğu kaydedildi.

Yabancılara öncelik verildiği iddiası ise net bir şekilde yalanlandı.

'MERSİN'E DOĞRU YOLA ÇIKTI'

Tahliye çalışmalarına ilişkin son durumu Bakan Fidan duyurdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuya ilişkin açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Lübnan'daki vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde tahliye eden ve kardeş Lübnan halkına insani yardım götüren gemilerimiz, Beyrut'tan ayrılarak Mersin'e doğru yola çıktı. Ülkemiz, İsrail'in bölgede yaydığı savaşın yarattığı insani kriz karşısında bölge halklarına yardım elini uzatmaya ve yurt dışındaki vatandaşlarının can ve mal güvenliğini korumak için her adımı atmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.