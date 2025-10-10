10 Yıl Geçti, Acı Dinmedi: 10 Ekim Katliamı Ankara’da Anıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

‘Emek, Barış ve Demokrasi’ mitingine IŞİD tarafından gerçekleştirilen ve 104 kişinin yaşamını yitirdiği, 500’ün üzerinde insanın yaralandığı 10 Ekim Ankara Katliamı’nın üzerinden 10 yıl geçti. Anmayı gerçekleştirmek üzere toplanan yüzlerce kişi sabah saat 09:00'da Ulus Metro çıkışında bir araya geldi. Buradan katliamın yaşandığı Ankara Tren Garı önüne doğru yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş sırasında katılımcılar hep bir ağızdan, "10 Ekim'i unutma, unutturma", "Devrim şehitleri ölümsüzdür", "Gün gelecek devran dönecek", "Adalet halkların elleriyle gelecek" ve "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" sloganlarını haykırdı.

TREN GARI ÖNÜNDE SAYGI DURUŞU

Katliamın yaşandığı yerde saat 10:04’te bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardından katliamda hayatını kaybeden yurttaşların isimleri tek tek okundu. Okunan isimler, anma için toplananları derin bir sessizliğe bürüdü.

10 EKİM BARIŞ DERNEĞİ’NİN ÇAĞRISI

Basın açıklamasını 10 Ekim Barış Derneği Başkanı avukatı Mehtap Sakinci okudu. Açıklamada şu vurgular yer aldı: " Bu ülkede barış, bu uğurda yaşamını yitiren 104 insan ve nicelerine adalet gelmediği sürece, barış tesis edilmiş olmayacaktır. 10 Ekim Barış Derneği olarak 10'uncu yılında başta adalet talebimiz olmak üzere, katliamları unutmayacağız. 10 yıldır adalet dedik. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki kararlar sinir uçlarımıza dokunuyor. Suçla bağlantısı olan herkes gün yüzüne çıkacak ve herkes hesap verecek. Hukuka aykırı kararlara rağmen adalet istiyoruz. Bu ülkenin 104 insanının hayatını saymayan, bizi tümden yok etmeye çalışan bu sisteme de gitmediğimizi yeniden hatırlatıyoruz.

ARBEDE YAŞANDI

Öte yandan anmada, katılımcıların Gar'dan Adliye’ye yürüyüşüne izin verilmedi.

Polis müdahale etti, arbede yaşandı.

📍10 Ekim Gar Katliamı anmasında, katılımcıların Gar'dan Adliye'ye yürüyüşüne izin verilmedi



🔴Polis müdahale etti, arbede yaşandı

