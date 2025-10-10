FETÖ Üyesi Firari Yakalandı! 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Aranıyordu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün sözde askeri yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ö.K. hakkında 2017 yılında işlem yapılmış ve 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Ö.K. kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Ö.K., cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA