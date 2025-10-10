FETÖ Üyesi Firari Yakalandı! 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Aranıyordu
Afyonkarahisar’da, FETÖ’nün sözde askeri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Edinilen bilgiye göre, FETÖ’nün sözde askeri yapılanması içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ö.K. hakkında 2017 yılında işlem yapılmış ve 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Ö.K. kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan Ö.K., cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA