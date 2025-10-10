İstanbul'un Temel Su Kaynağında Alarm! Baraj Doluluğu Dibe Vurdu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Barajlardaki doluluk oranının düşüşü gündemden düşmezken, Türkiye genelinde yaşanan su stresinin yansımaları Düzce'de de görülüyor. Hem İstanbul'a hem de bölgedeki tarım arazilerine su sağlayan Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı kritik seviyelere indi. Gözler, barajı doldurması beklenen kış ve bahar yağışlarına döndü.

'BUHARLAŞMA SEVİYESİ DÜŞECEK'

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İklimi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Yıldız, barajdaki doluluk oranı hakkında konuştu. Yüzde 20'lik oranın düşük bir rakam olduğunu ve Türkiye'nin genelinde su stresi yaşandığını ifade eden Yıldız, "İklim değişikliği tartışmalarından önce de biz bunları yaşıyorduk ama çok fazla dillendirmiyorduk. Şimdi biz kışa doğru yaklaştığımız için yağışlar gelmeye başladı" dedi.

Bunun sıkıntıyı biraz azaltacağını vurgulayan Yıldız, "Yazın barajlardaki göllerdeki suların büyük bir kısmı yüksek sıcaklıklar sebebiyle buharlaşıyordu. Bu buharlaşma seviyesi de düşecek şimdi. Var olan suyun artık daha fazla barajların dolmasıyla içme suyunu besleme oranında da artış olacaktır" diye konuştu.

'ÖNEMLİ OLAN BAHAR VE KIŞ'

Prof. Dr. Yıldız, kış aylarında su sorununun çok hissedilmeyeceğini ancak asıl belirleyicinin bahar yağışları ve kar birikimi olacağını söyledi. Bahardan sonraki kurak dönemde barajların yer altı sularıyla sürekli beslenmesi gerektiğini belirten Oktay Yıldız, "Bunun içinde en iyi yağış kar yağışıdır. Yükseklere bol miktarlarda kar yağarsa bazen haftalarca, aylarca yavaş yavaş sızarak yer altı sularıyla birlikte barajlardaki suyu besleyecektir. Kışın su sorunu çok yok ama bahardaki su kıtlığı farklıdır" dedi.

