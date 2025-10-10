Sürücüler Dikkat! O Güzergah 18 Gün Boyunca Trafiğe Kapandı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yapılacak bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Gerede–Karabük bağlantı yolu 10–28 Ekim tarihleri arasında araç trafiğine kapatılacak. Sürücüler bu süre boyunca D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde bulunan Gerede–Karabük bağlantı yolunda bakım ve onarım çalışmalarına başladı. 10 Ekim’de başlayan çalışmalar kapsamında, Devlet Yolu Üstgeçit Köprüsü’nde genleşme derzi değişimi yapılacak.

KARABÜK İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Çalışmalar süresince köprünün Karabük yönü araç trafiğine tamamen kapatılacak.
Sürücüler, Karabük ve Karabük-1 kavşakları üzerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. Bu güzergâh 18 gün boyunca alternatif rota olarak kullanılacak.

ÇALIŞMA TAMAMLANINCA KARŞI YÖN KAPANACAK

28 Ekim’de Karabük yönündeki çalışmaların bitmesiyle birlikte, aynı işlem karşı yönde de uygulanacak.
Bu kez Karabük istikametinden gelen sürücüler, Gerede Sanayi Kavşağı üzerinden D-750 kara yoluna yönlendirilerek otoyola bağlanacak.

SÜRÜCÜLERE UYARI: LEVHALARA DİKKAT

Karayolları yetkilileri, 10–28 Ekim arasında sürecek çalışmalar boyunca trafik güvenliğinin korunabilmesi için sürücülere uyarıda bulundu.

Yetkililer, yönlendirme levhalarına dikkat edilmesi ve trafik işaretlerine uyulması gerektiğini vurguladı.
Çalışmaların planlandığı tarihler arasında TEM’in bu kesiminde zaman zaman yoğunluk ve gecikmeler yaşanabileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

