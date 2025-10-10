Sakarya'dan Acı Haber! 2 Jandarma Şehit Oldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sivil jandarma aracının otomobille çarpışması sonucu 2 jandarma personeli şehit oldu, diğer araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme:
Sakarya'dan Acı Haber! 2 Jandarma Şehit Oldu
Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkiindeki üst geçitte meydana geldi. Görev için yola çıkan 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı, karşı yönden gelen 54 ABC 591 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucunda her iki araç da büyük hasar gördü.

Sakarya'dan Acı Haber! 2 Jandarma Şehit Oldu - Resim : 1
Feci kazadan ilk kareler...

2 JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDU

Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, jandarma aracındaki iki personelin şehit olduğu bildirildi. Otomobilde bulunan iki kişiden biri ağır olmak üzere, yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'dan Acı Haber! 2 Jandarma Şehit Oldu - Resim : 2
Feci kazadan ilk kareler...

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili incelemeler olay yerinde sürerken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Sakarya Şehit Jandarma
Son Güncelleme:
