Sakarya'dan Acı Haber! 2 Jandarma Şehit Oldu
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sivil jandarma aracının otomobille çarpışması sonucu 2 jandarma personeli şehit oldu, diğer araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkiindeki üst geçitte meydana geldi. Görev için yola çıkan 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı, karşı yönden gelen 54 ABC 591 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucunda her iki araç da büyük hasar gördü.
2 JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDU
Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, jandarma aracındaki iki personelin şehit olduğu bildirildi. Otomobilde bulunan iki kişiden biri ağır olmak üzere, yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili incelemeler olay yerinde sürerken, soruşturma başlatıldı.
