Sakarya'dan Acı Haber! 2 Jandarma Şehit Oldu

Kaza, öğle saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu’nun Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkiindeki üst geçitte meydana geldi. Görev için yola çıkan 54 EP 891 plakalı sivil jandarma aracı, karşı yönden gelen 54 ABC 591 plakalı otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucunda her iki araç da büyük hasar gördü.

Feci kazadan ilk kareler...

2 JANDARMA PERSONELİ ŞEHİT OLDU

Olay yerine kısa sürede jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, jandarma aracındaki iki personelin şehit olduğu bildirildi. Otomobilde bulunan iki kişiden biri ağır olmak üzere, yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili incelemeler olay yerinde sürerken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA