Sultangazi'de 23 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi: 2 Kişi Gözaltında

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde gerçekleştirilen sabit yol kontrolü sırasında durdurulan bir araçta, 23 kilo 740 gram uyuşturucu madde bulundu. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Ekim tarihinde Sultangazi’de denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde yapılan detaylı aramada, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan E.S. ve H.B. isimli şahıslar olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

