4. Uzaklaştırma Kararını Aldırdığı Gün Katledilmişti... Eser Karaca Cinayetinde Katil Atilla Ayıntaplı Hakkında Karar Çıktı

Kahramanmaraş'ta Eser Karaca 4. kez aldırdığı uzaklaştırma kararının çıktığı gün eski eşi Atilla Ayıntaplı tarafından hastanede katledilmişti. Katil Atilla Ayıntaplı yargılandığı davada beraatini istedi fakat mahkeme indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet verdi.

Kahramanmaraş Yamaştepe Mahallesi'nde 21 Mayıs'ta Atilla Ayıntaplı adlı erkek, 4 ay önce boşandığı Eser Karaca'nın çalıştığı özel hastaneye gitmişti. Poşet içerisine sakladığı pompalı tüfekle hastaneye giren Ayıntaplı, Karaca'nın olduğu odaya girmişti. Odada başlayan arbedeye Karaca'nın çalışma arkadaşı Ç.A. müdahale etmeye çalışsa da Ayıntaplı onu da itekledi ve "İkinizi de öldüreceğim" diyerek poşetteki pompalı tüfeği çıkarmıştı. Bunun üzerine Karaca odadan kaçmaya çalıştı, Ayıntaplı ise peşinden koşmaya başlamıştı.

4. Uzaklaştırma Kararını Aldırdığı Gün Katledilmişti... Eser Karaca Cinayetinde Katil Atilla Ayıntaplı Hakkında Karar Çıktı - Resim : 1

Bu sırada hastanede olan hastalar ve çalışanlar, Ayıntaplı'nın elindeki pompalı tüfeği görünce kaçışmaya başlamıştı. Ayıntaplı, merdivende yakaladığı Eser Karaca’ya 3 el ateş ettikten sonra kaçtı. Ağır yaralanan kadın, çalıştığı hastanenin doktorlarının müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Eser Karaca’nın daha önce 3 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Atilla Ayıntaplı hakkında olay günü 4’üncü kez uzaklaştırma kararı çıktığı ancak kendisine tebliğ edilemeden cinayeti işlediği ortaya çıkmıştı.

4. Uzaklaştırma Kararını Aldırdığı Gün Katledilmişti... Eser Karaca Cinayetinde Katil Atilla Ayıntaplı Hakkında Karar Çıktı - Resim : 2

HASTANENİN İHMALİ Mİ VAR?

Sıla Ayıntaplı’nın avukatı Mahmut El ise Eser Karaca’nın ölmeden önce vekalet verdiği son avukatın kendisi olduğunu, cinayetten bir gün önce Karaca’nın ofisine gelerek Atilla Ayıntaplı’dan defalarca ölüm tehdidi aldığını, kendisini takip ettiğini ve koruma kararı aldırmak istediğini söylediğini belirtmişti.

Avukat, Karaca'nın olay günü hastane yönetiminden izin talep ettiğini belirtmiş ve hastanenin "Burası hastane seni bu kadar insanın içinde öldüreceği yok ya" diyerek talebi reddettiğini söylemişti.

4. Uzaklaştırma Kararını Aldırdığı Gün Katledilmişti... Eser Karaca Cinayetinde Katil Atilla Ayıntaplı Hakkında Karar Çıktı - Resim : 3

SAVCI 'İNDİRİM UYGULANMASIN' DEDİ

Zanlı hakkında da 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması bugün görüldü. Savcı, esasa ilişkin mütalaasını tekrarlayarak elde edilen tüm delillere göre sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 82/1 d maddesine göre 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı, sanık hakkında cinayetten indirim uygulanmamasını, hemşire Ç.A.'ya yönelik de 'silahlı tehdit' suçundan ayrıca cezalandırılmasını talebini yeniledi.

Müşteki avukatı, ortada soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayet olduğunu belirterek mütalaaya katıldıklarını söylerken, sanık avukatı katılmadıklarını, suçlamaları reddettiklerini söyledi.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN ÖLDÜRMÜŞTÜ, BERAATİNİ İSTEDİ

Daha sonra savunması sorulan sanık Atilla Ayıntaplı, tutuklanma sürecinde verdiği ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, "Benim çocuğum gösterilseydi bu olaylar yaşanmazdı. Ben hastanede keşif yapmadım olaylar ani gelişti. Benim öldürme kastım yoktu. Mütalaayı kabul etmiyorum beraatımı istiyorum, ben 44 gün boyunca çocuğumu görmedim" dedi.

4. Uzaklaştırma Kararını Aldırdığı Gün Katledilmişti... Eser Karaca Cinayetinde Katil Atilla Ayıntaplı Hakkında Karar Çıktı - Resim : 4

KARAR BELLİ OLDU

Duruşmanın bittiğini bildiren mahkeme heyeti, sanık Atilla Ayıntaplı'ya eski eşini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Ç.A.'ya yönelik 'tehdit' suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı. Cinayet suçundan hiçbir indirim yapılmadığı da belirtildi.

'VERİLEN KARAR VİCDANLARI RAHATLATTI'

Duruşma sonrasında açıklamada bulunan baba Mustafa Karaca, "Verilen karar çok doğru bir karar olmuştur ve vicdanları rahatlatmıştır. Bundan sonraki kararları da emsal olarak belirler" diye konuştu.
Duruşma sonrasında bilgi veren avukat Mahmut El ise, "Eser Karaca için bugünkü yapılan duruşmada mahkeme sanığın müebbet hapsine karar verdi. Sanık hakkında herhangi bir iyi hal ve benzeri bir indirim olmadı. Adalet kısa sürede tecelli etmiştir. Biz kadın cinayetlerinde bu kararın emsal teşkil edeceğine inanıyoruz" dedi.

