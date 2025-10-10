'Manifest' İddianamesi Kabul Edildi... Hapisleri İsteniyordu, Nasıl Yargılanacakları Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Küçükçiftlik Park’ta düzenlenen Manifest Grubu konserinde sergilenen dans ve gösteriler, yargıya taşındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konserdeki performansların “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarını oluşturduğunu değerlendirerek, grup üyeleri ve sahneye çıkan Aydeed (Ayça Dalaklı) hakkında soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade veren şüpheliler, suçlamaları reddetmişti. Grup üyeleri, savunmalarında konserin +18 ve biletli olduğunu, dans kareografilerinin ve sahne kıyafetlerinin dünya genelinde kabul görmüş standartlarda olduğunu, hiçbir cinsel organın görünmediğini ve gösterinin sosyal medyada yayınlanıp yayınlanmayacağını bilmediklerini belirtti. İfadelerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheliler hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüphelilerin “teşhir suretiyle hayasızca hareketlerde bulunma” suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Dava, dosya üzerinden basit yargılama usulüyle yürütülecek. Böylelikle Manifest grubu üyeleri mahkemeye çıkmadan yargılanacak.

İddianamede, “Görüntü inceleme tutanağı incelendiğinde şüphelilerin her birinin dans ettiğinin görüldüğü...” ifadesine yer verilirken, dans figürlerinin toplumun edep, iffet ve haya duygularına zarar verdiği, cinsel nitelik taşıyarak mahremiyet algısını zedelediği ve sosyal medyada yayılan görüntülerle aleniyet unsurunun oluştuğu belirtildi. Ayrıca, bu hareketlerin çocuklar ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yarattığı savunuldu.

Kaynak: ANKA