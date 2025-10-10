İddianame Hazırlandı: Emekli Albay Orkun Özeller İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Hakaret” suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller hakkında iddianame hazırlandı. Özeller, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “Hakaret” suçlarından 2 yıl 3 aydan 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. Özeller, 23 gündür Ordu Efirli Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde müvekkilinin tahliyesinin de gündeme gelebileceğini söyledi. Kozan, “Tutuklu yargılanmasını gerektiren hiçbir neden yok. Temennimiz adil bir yargılamadır.” ifadelerini kullandı.

