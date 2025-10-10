Vatandaşa Yedireceklerdi! 600 Kilo Ürün İmha Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde gıda denetimlerini sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı gıda denetim ekipleri, rutin kontroller kapsamında birçok işletmeyi inceledi.

Denetimlerde, gıda kodeksine aykırı ve son kullanma tarihi geçmiş toplam 600 kilogram ürün tespit edilerek el konuldu. Mevzuata uygun olmayan bu ürünler, belediye ekiplerince imha edildi.

Ekipler ayrıca denetimlerde tespit edilen 7 işletmeye yasal işlem uyguladı. Belediye yetkilileri, halk sağlığının korunması ve güvenli gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: İHA