Vatandaşa Yedireceklerdi! 600 Kilo Ürün İmha Edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, gıda kodeksine aykırı ve son kullanma tarihi geçmiş 600 kilogram ürüne el konuldu. 7 işletmeye yasal işlem uygulandı.

Son Güncelleme:
Vatandaşa Yedireceklerdi! 600 Kilo Ürün İmha Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla kent genelinde gıda denetimlerini sürdürüyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı gıda denetim ekipleri, rutin kontroller kapsamında birçok işletmeyi inceledi.

Denetimlerde, gıda kodeksine aykırı ve son kullanma tarihi geçmiş toplam 600 kilogram ürün tespit edilerek el konuldu. Mevzuata uygun olmayan bu ürünler, belediye ekiplerince imha edildi.

Ekipler ayrıca denetimlerde tespit edilen 7 işletmeye yasal işlem uyguladı. Belediye yetkilileri, halk sağlığının korunması ve güvenli gıdaya erişimin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Etiketler
gıda Denetim
Son Güncelleme:
FETÖ Üyesi Firari Yakalandı! 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Aranıyordu FETÖ Üyesi Firari Yakalandı! 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezasıyla Aranıyordu
Dursun Özbek’ten Beklenmedik Okan Buruk Kararı: Takımda Fırtınalar Kopacak! Yeni Zam Krizi Yolda Takımda Fırtınalar Kopacak! Yeni Zam Krizi
İstanbul'un Temel Su Kaynağında Alarm! Baraj Doluluğu Dibe Vurdu İstanbul'un Temel Su Kaynağında Alarm!
Tedesco Talebini İletti: 4.5 Milyon Euroluk Yıldız Fenerbahçe’den Gönderiliyor! Sadettin Saran Kalemini Kırdı Takımdan İlk Ayrılacak İsim Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü