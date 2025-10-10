Uşak'ta Kaçak Tütün ve Silah Operasyonu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uşak'ta kaçakçılık ve organize suçlara yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyon, tütün ve silah kaçakçılarına büyük darbe vurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat alınması üzerine 12 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Ekiplerin titiz aramalarında, yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda toplam 330 kilogram kıyılmış tütün, 44 bin adet boş makaron, 19 bin 240 adet dolu makaron, 2 bin 650 adet kesilmiş bandrol, 5 adet sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör bulunarak imha edildi. Ayrıca, yasal izinleri olmayan 3 adet ruhsatsız tüfek ile 1 adet kurusıkı tabanca da baskınlarda çıktı. Bu malzemelerin, kaçak sigara üretiminde kullanıldığı ve yeraltı ağında dağıtıldığı belirlendi.

Kaynak: İHA