Afyonkarahisar’da FETÖ’cü Aranan Subay Yakalandı

FETÖ’nün askeri yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan Ö.K., Afyonkarahisar polisinin titiz takibi sonucu kent merkezinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde askeri yapılanmasında etkin rol aldığı tespit edilen ve hakkında 2017 yılından beri 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ö.K.'yı yakalamak için uzun süredir çalışma yürütüyordu. İstihbarat ve saha takipleriyle şüphelinin izini süren polis, operasyon kapsamında kent merkezinde şahsı kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Ö.K. örgütsel faaliyetleri nedeniyle yargılanmış ve kaçak durumuna düşmüştü. Yakalanma anında herhangi bir direniş göstermeyen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık talimatıyla mahkemeye sevk edilen Ö.K., tutukluluk kararıyla Afyonkarahisar Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

