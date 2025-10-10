Afyonkarahisar’da FETÖ’cü Aranan Subay Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün sözde askeri yapılanmasında etkin rol aldığı tespit edilen ve hakkında 2017 yılından beri 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Ö.K.'yı yakalamak için uzun süredir çalışma yürütüyordu. İstihbarat ve saha takipleriyle şüphelinin izini süren polis, operasyon kapsamında kent merkezinde şahsı kıskıvrak yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Ö.K. örgütsel faaliyetleri nedeniyle yargılanmış ve kaçak durumuna düşmüştü. Yakalanma anında herhangi bir direniş göstermeyen şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık talimatıyla mahkemeye sevk edilen Ö.K., tutukluluk kararıyla Afyonkarahisar Cezaevi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA