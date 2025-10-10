Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Aydın'da Yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis ve 12 milyon TL para cezası bulunan firariyi yakaladı. Şüpheli, devriye sırasında durumundan şüphelenilerek durduruldu.

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Aydın'da Yakalandı
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Efeler ilçesinde devriye görevinde bulunan ekipler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan sorgulamada şüphelinin, dolandırıcılık suçundan 16 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

12 MİLYON TL PARA CEZASI DA VAR

Polis ekiplerinin incelemesinde, şüpheli hakkında ayrıca 12 milyon TL tutarında para cezası bulunduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili adli işlem başlatılırken, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

