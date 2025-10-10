Kadıköy’de İnşaattan Düşen 60 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

İstanbul Kadıköy’de bir inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçi, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Ağır yaralanan işçi, tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kadıköy’de İnşaattan Düşen 60 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
Olay, Kadıköy Erenköy Mahallesi Mehmet Ertem Alp Sokak’taki bir inşaat alanında saat 15.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, inşaatta çalışan 60 yaşındaki Nazım T., çalıştığı sırada dengesini kaybederek yüksekten zemine düştü.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri gönderildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, talihsiz işçinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ ADLİ TIP’A KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nazım T.’nin cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

