Niğde’de Zehir Tacirlerine Operasyon: 3 Kişi Yakalandı

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. 3 kişi hakkında adli işlemlere başlatıldığı bildirildi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bor ve Ulukışla ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 50 adet sentetik ecza hap, 138 gram uyuşturucu madde ile 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

