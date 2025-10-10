Niğde’de Zehir Tacirlerine Operasyon: 3 Kişi Yakalandı
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. 3 kişi hakkında adli işlemlere başlatıldığı bildirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bor ve Ulukışla ilçelerinde belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda; 50 adet sentetik ecza hap, 138 gram uyuşturucu madde ile 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: