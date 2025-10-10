Şanlıurfa'da Tarihi Eser Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser niteliğinde çok sayıda obje ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da Tarihi Eser Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesinde iki şüphelinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramalarda 4 heykel, 11 kitabe, 1 tablo ve 4 kitabe koruma kabı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

