Şanlıurfa'da Tarihi Eser Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması" kapsamında gerçekleştirilen operasyonda tarihi eser niteliğinde çok sayıda obje ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesinde iki şüphelinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerde yapılan aramalarda 4 heykel, 11 kitabe, 1 tablo ve 4 kitabe koruma kabı ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA