Tarih Verildi! Meteoroloji’den 6 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Birden Bastıracak Saatlerce Sürecek

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere güncel hava durumu sorgulanmaya devam ediyor. Özellikle vatandaşlar ‘Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? İstanbul’da hava durumu nasıl? Yağışlar devam edecek mi?’ sorularını araştırırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden son dakika uyarısı geldi. Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak’a sağanak yağış uyarısı. Tarih verildi.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Sivas, Osmaniye, Hatay, Batman, Diyarbakır, Siirt, Bitlis, Elazığ, Bingöl ve Muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları, Düzce kıyıları, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

6 İLE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI! SEL VE SU BASKINLILARINA DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji’den yeni bir uyarı daha geldi. Metre kareye 21 ila 50 kilogram arasında yağış düşeceğini ifade eden uzmanlar, o iller için sağanak yağış ve sel uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“11.10.2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren, Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kocaeli’nin, Sakarya’nın ve Kastamonu’nun kuzey kıyılarında yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan gibi ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

