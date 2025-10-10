Pazar Günü Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Bu Yollar Kapalı Olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş’ta düzenlenecek koşu programı için 07.00-11.00 saatleri arasında Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi ve diğer yolları trafiğe kapatacağını duyurdu. Sürücülere Barbaros Bulvarı ve Eski Yıldız Caddesi gibi alternatif güzergahlar önerildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 12 Ekim Pazar günü Beşiktaş ilçesinde gerçekleştirilecek koşu etkinliği kapsamında bazı ana arterlerin geçici olarak kapatılacağını bildirdi. Etkinlik heyecanıyla bir araya gelecek sporcular ve izleyiciler için alınacak önlemler, trafiği etkileyecek.

KAPATILACAK YOLLAR

Kapatılacak yollar arasında, sabah saat 07.00’den 11.00’e kadar Çırağan Caddesi, Muallim Naci Caddesi, Kuruçeşme Caddesi, Bebek Arnavutköy Caddesi ve Cevdet Paşa Caddesi’nin Bebek Hamamı Sokak kesişimine kadarki kısmı yer alıyor. Bu güzergahlar, koşu rotasını güvenli kılmak amacıyla araç trafiğine kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Sürücülerin mağdur olmaması için alternatif güzergahlar belirlendi: Barbaros Bulvarı, Eski Yıldız Caddesi, Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Bebek Yokuşu Caddesi ve Beyazgül Caddesi. Emniyet yetkilileri, vatandaşları bu güzergahları kullanmaya davet ederken, toplu taşıma araçlarının da etkilenebileceğini ve güncel bilgilerin resmi kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

