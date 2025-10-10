Güllü'nün Otopsisinde Dikkat Çeken Detay: 'DNA' Gerçeği Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde, iddiaya göre kızı ve onun arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor.

Şarkıcı Güllü

Soruşturma kapsamında Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda Güllü'den otopsi sırasında alınan örneklerde başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadı. Özellikle Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerde başka birine ait DNA'nın olmaması, olay öncesi herhangi bir boğuşma olmadığı ihtimalini kuvvetlendirdi.

Güllü'nün düşüşünden önceki son görüntüleri

'KISA SÜREDE GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK'

Diğer yandan, konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik, "Biyoloji İhtisas Dairesi’nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu.

