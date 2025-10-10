Güllü'nün Otopsisinde Dikkat Çeken Detay: 'DNA' Gerçeği Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz haftalarda Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada hazırlanan adli tıp rapor çıktı. Güllü'nün otopsi sırasında alınan örneklerinde başka birine ait DNA profili olmadığı anlaşıldı.

Güllü'nün Otopsisinde Dikkat Çeken Detay: 'DNA' Gerçeği Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katındaki kapalı terasta Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde, iddiaya göre kızı ve onun arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma devam ediyor.

Güllü'nün Otopsisinde Dikkat Çeken Detay: 'DNA' Gerçeği Ortaya Çıktı - Resim : 1
Şarkıcı Güllü

Soruşturma kapsamında Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı rapor ortaya çıktı. Raporda Güllü'den otopsi sırasında alınan örneklerde başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanmadı. Özellikle Güllü'nün tırnaklarından alınan örneklerde başka birine ait DNA'nın olmaması, olay öncesi herhangi bir boğuşma olmadığı ihtimalini kuvvetlendirdi.

Güllü'nün Otopsisinde Dikkat Çeken Detay: 'DNA' Gerçeği Ortaya Çıktı - Resim : 2
Güllü'nün düşüşünden önceki son görüntüleri

'KISA SÜREDE GERÇEK ORTAYA ÇIKACAK'

Diğer yandan, konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik, "Biyoloji İhtisas Dairesi’nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Güllü'nün Otopsisinde Dikkat Çeken Detay: 'DNA' Gerçeği Ortaya Çıktı - Resim : 3

Gizli Oda, Kaygan Zemin, Çığlıklar… Güllü’nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! Evinin İçi İlk Kez GörüntülendiGizli Oda, Kaygan Zemin, Çığlıklar… Güllü’nün Ölümünde Sır Perdesi Aralanıyor! Evinin İçi İlk Kez GörüntülendiGüncel
Güllü'nün Ölümüyle İlgili Flaş GelişmeGüllü'nün Ölümüyle İlgili Flaş GelişmeGüncel
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu DeğilGüllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter Gerçeği Açıkladı! Herkes Yanlış Biliyormuş…Belinde Platin Yok, Ferdi Aydın Patronu DeğilGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Güllü şüpheli ölüm
Pazar Günü Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Bu Yollar Kapalı Olacak Pazar Günü Dışarı Çıkacaklar Dikkat! Bu Yollar Kapalı Olacak
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Çeyiz Takımlarının Vazgeçilmeziydi: Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti
Otomobiliyle Sulama Kanalına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti Otomobiliyle Sulama Kanalına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme
Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek