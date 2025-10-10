Otomobiliyle Sulama Kanalına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti

Germencik ilçesinde sulama kanalına çarpan otomobilin sürücüsü Ayşe Genel Gemici yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobiliyle Sulama Kanalına Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın’ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir sürücü hayatını kaybetti. Turanlar Mahallesi’nde seyir halinde olan Ayşe Genel Gemici (41) yönetimindeki 09 ADZ 825 plakalı otomobil, yol kenarındaki sulama kanalına çarptı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gemici’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Kaynak: AA

Aydın Trafik kazası
