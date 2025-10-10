İsrail'de Alıkonulan 18 Türk Aktivist Türkiye'de

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu aktivistleri, Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul’a getirildi. Aktivistler, İstanbul Havalimanı’nda aileleri ve yetkililer tarafından karşılandı.

Son Güncelleme:
İsrail'de Alıkonulan 18 Türk Aktivist Türkiye'de
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu’ndaki 18’i Türk, toplam 94 aktivist, Türkiye’ye döndü. Tahliye için Ürdün’den özel seferle havalanan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, İstanbul Havalimanı’na indi.

İsrail'de Alıkonulan 18 Türk Aktivist Türkiye'de - Resim : 1
İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu aktivistleri, Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul’a getirildi

Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Apronda TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve THY yetkilileri aktivistleri çiçeklerle karşıladı. Aktivistler, ardından otobüsle havalimanı önüne götürüldü.

Sumud Filosu'ndaki 15 Türk Aktivist Daha İstanbul’daSumud Filosu'ndaki 15 Türk Aktivist Daha İstanbul’daDünya

Greta Thunberg de Dahil 171 Aktivist Sınır Dışı EdildiGreta Thunberg de Dahil 171 Aktivist Sınır Dışı EdildiDünya

Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı? Bakan Fidan AnlattıSumud Filosu'ndaki Aktivistler Nasıl Kurtarıldı? Bakan Fidan AnlattıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
AFAD Duyurdu! Malatya'da Deprem AFAD Duyurdu! Malatya'da Deprem
Zonguldak'ta Korkutan Kaza: Facia Kıl Payı Atlatıldı Zonguldak'ta Korkutan Kaza: Facia Kıl Payı Atlatıldı
Çeyiz Takımlarının Vazgeçilmeziydi: Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti Türkiye'nin Dev Mobilya Markası Konkordato İlan Etti
Bakanlık Resmen Duyurdu: Yüzlerce Personel Alınacak! İşte Başvuru Şartları Bakanlık Duyurdu! Yüzlerce Personel Alınacak
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme
Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü Rekor Serisi Bitti, Gram Altın Sert Düştü