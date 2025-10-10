İsrail'de Alıkonulan 18 Türk Aktivist Türkiye'de

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail’in uluslararası sularda saldırarak alıkoyduğu Özgürlük Filosu Koalisyonu’ndaki 18’i Türk, toplam 94 aktivist, Türkiye’ye döndü. Tahliye için Ürdün’den özel seferle havalanan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, İstanbul Havalimanı’na indi.

İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulan Özgürlük Filosu Koalisyonu aktivistleri, Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul’a getirildi

Özgürlük Filosu’na ait teknelerde bulunan aktivistler, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda aileleri, bazı yetkililer ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılandı. Apronda TBMM Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AKP İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve THY yetkilileri aktivistleri çiçeklerle karşıladı. Aktivistler, ardından otobüsle havalimanı önüne götürüldü.

