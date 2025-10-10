Özge Özpirinçci'den Uyuşturucu Operasyonu Sonrası İlk Mesaj

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan Özge Özpirinçci, sosyal medyada ilk paylaşımını yaparak yeni dizisi Sakıncalı'nın setinden kareyi paylaştı. Ünlü oyuncu, “İşimizde gücümüzdeyiz!” notuyla hayranlarına mesaj verdi.

Son Güncelleme:
Özge Özpirinçci'den Uyuşturucu Operasyonu Sonrası İlk Mesaj
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” iddiasına ilişkin operasyonun ardından sessizliğini bozdu. Sabah saatlerinde düzenlenen baskınlarda aralarında Özge Özpirinçci'nin de bulunduğu 19 ünlü isim gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade ve kan örnekleri verilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Özge Özpirinçci'den Uyuşturucu Operasyonu Sonrası İlk Mesaj - Resim : 1

Gözaltı sürecinin tamamlanmasının hemen ertesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özge Özpirinçci, hayranlarını sevindirecek bir hamleyle setlere döndüğünü duyurdu. Yeni dizisi Sakıncalı'nın karavanından çektiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, altına “İşimizde gücümüzdeyiz!” yazarak yaşanan zorlu dönemin ardından işine ve gücüne sarıldığını vurguladı.

Uyuşturucu Operasyonu Sonrası Hadise'nin İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelirini AçıkladıUyuşturucu Operasyonu Sonrası Hadise'nin İfadesi Ortaya Çıktı! Aylık Gelirini AçıkladıGüncel

Ünlü İsimler Polat Çiftiyle Aynı Odada Beklemek İstemedi! Feyza Altun'un Yanına AlındılarÜnlü İsimler Polat Çiftiyle Aynı Odada Beklemek İstemedi! Feyza Altun'un Yanına AlındılarGüncel

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini BozduÜnlülere Uyuşturucu Operasyonunda ifade Vermişti! Fenomen Duygu Özaslan Sessizliğini BozduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özge Özpirinçci Uyuşturucu
Son Güncelleme:
Tarih Verildi! Meteoroloji’den 6 İl İçin Sağanak Yağış Uyarısı: Birden Bastıracak Saatlerce Sürecek Meteoroloji'den 6 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye Kara Haber! Taraftarlar Şaşkına Döndü: TFF'den Kerem Aktürkoğlu Soruşturması TFF'den Kerem Aktürkoğlu Soruşturması
Şanlıurfa'da Tarihi Eser Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı Şanlıurfa'da Tarihi Eser Operasyonu: İki Kişi Gözaltına Alındı
Sakatlığıyla Yürekleri Ağızlara Getirmişti! Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü: Montella Bayram Edecek Milli Yıldız 1.5 Sene Sonra Sahalara Geri Döndü
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu! Zirvenin Sahibini Görünce Çok Şaşıracaksınız: İşte A Milli Takım'ın Yeri… Dünyanın En Değerli Milli Takımları Belli Oldu
Belediyelerin O Uygulaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kızdırdı, Talimatı Verdi: 'Çözüme Kavuşturun' Talimatı Verdi... 'Çözüme Kavuşturun'
'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı: 'Yüksek Yerlere Çıkın' 'Ateş Çemberi'nde Art Arda İki Şiddetli Deprem! Peş Peşe Uyarılar Yapıldı
Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme! Tutuklu Sanık Kalmadı Sahte Diploma Skandalında Flaş Gelişme
Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek Trafikte 'Gereği Yapıldı' Dönemi Başlıyor! Drift, Kavga, Maganda... Hepsi Tek Tuşla Bildirilecek