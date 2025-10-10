Özge Özpirinçci'den Uyuşturucu Operasyonu Sonrası İlk Mesaj

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü oyuncu Özge Özpirinçci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” iddiasına ilişkin operasyonun ardından sessizliğini bozdu. Sabah saatlerinde düzenlenen baskınlarda aralarında Özge Özpirinçci'nin de bulunduğu 19 ünlü isim gözaltına alınmıştı. Emniyette ifade ve kan örnekleri verilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gözaltı sürecinin tamamlanmasının hemen ertesinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özge Özpirinçci, hayranlarını sevindirecek bir hamleyle setlere döndüğünü duyurdu. Yeni dizisi Sakıncalı'nın karavanından çektiği bir fotoğrafı paylaşan oyuncu, altına “İşimizde gücümüzdeyiz!” yazarak yaşanan zorlu dönemin ardından işine ve gücüne sarıldığını vurguladı.

