Samsun’da 3 Öğrenci Zehirlenme Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Olay, İlkadım ilçesindeki Fatma Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, öğle saatlerinde okulun kantininden tavuk ürünü tüketen 3 öğrenci kısa süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı. Durumu fark eden öğretmenlerin ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne götürülen öğrenciler, burada tedavi altına alındı.

Yapılan tetkiklerin ardından öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

NUMUNELER LABORATUVARA GÖNDERİLDİ

Zehirlenme şüphesi üzerine İlkadım İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekipleri, okul kantininde inceleme başlattı. Kantinde satılan tavuk ürünlerinden numuneler alınarak Samsun Gıda Kontrol Laboratuvarı’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

