Serdar Öktem Suikastında Flaş Gelişme! 2'si Çocuk 9 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'e düzenlenen suikastla ilgili tutuklanıp tahliye edilen avukat Serdar Öktem'in 6 Ekim'de İstanbul Şişli'de öldürülmesi Türkiye gündeminden düşmüyor. Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu.

Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaçların arasında kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı.

Avukat Serdar Öktem

Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y. K, M. B, D.Y, E.K, F.E ve S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 2’si çocuk 9'u “tasarlayarak öldürme”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun’una muhalefet" suçlarından tutuklama, 4'ü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

