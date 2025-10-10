Avukat Serdar Öktem Suikastında Şüphelilerin İfadeleri Ortaya Çıktı: 'İntikam Alındı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Avukat Serdar Öktem, Şişli Zincirlikuyu'da Pazartesi günü aracının içerisinde trafikte seyir halindeyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Öktem'in vücuduna toplam 6 kurşun isabet etti. Bu kurşunların 3'ü öldürücü nitelikteydi. Öktem Ulus'ta kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Saldırıyı gerçekleştiren suikast timi olay yerinden hızla uzaklaştı. Ekiplerin çalışması sonucu önce saldırıda kullanılan çalıntı aracın Arnavutköy civarında terk edilmiş halde bulunduğu, yapılan aramalarda uzun namlulu silahlar ve kar maskelerinin ele geçirildiği açıklandı. Emniyet soruşturmayı genişleterek şüpheli sayısını 13’e çıkardı; gözaltındaki şüphelilerin ifadelerinin ardından hepsi adliyeye sevk edildi.

Avukat Serdar Öktem uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, suikast timinin içerisinde yer alan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediği söyleyerek ifadesine başlayan Sidar Ö., diğer şüpheli Ejder P. ile yaklaşık 1 hafta önce Alican Ç.'nin yolladığı hücre evinde tanıştıklarını söyledi. Sidar Ö., Alican Ç.'nin olaydan 10 gün önce kullanması için telefon hattı verdiğini aktardı. Bahçelievler, Yenibosna ve Esenyurt'ta "3 firar evi" değiştirdiğini söyleyerek polisten kaçmak için adres değiştirdiğini anlatan Sidar Ö., diğer şüphelilerle de olaydan 1 hafta önce aynı evde kaldığını anlattı.

OLAY ÖNCESİNİ ANLATTI

Sidar Ö., son eve geçtikten 3-4 gün son Alican Ç.'nin kendisini arayarak "Kan davamız var Caner Koçer ve Furkan Yavuz'un intikamını alacağız." dediğini anlattı. Ailesiyle tehdit edildiği için bunu kabul ettiğini öne süren zanlı, olaydan yaklaşık 1 hafta önce avukat Öktem'in ofisinin önüne gittiklerini ancak Öktem'in ofise gelmemesi ve bölgede sürekli polis araçlarının geçmesi nedeniyle firar evine geri döndüklerini söyledi. Öktem'i takip ederken kullandıkları araçta ise 2 uzun 2 tane de küçük silah olduğunu ifade etti.

Suikast gününü de anlatan Sidar Ö., sabah saat 06.30 sıralarında Alican Ç.'nin yönlendirdiği araçla yola çıktıklarını ve araçta Semih A., Ejder P., M.K ve C.Ü.'nün de olduğunu söyledi. Şahsı gördükleri yerde öldürmelerinin söylendiğini kaydeden zanlı, "Mecidiyeköy' de bulunan ofisinin yakınlarına gittik. Ancak ofisin yakınlarından sıklıkla resmi ekipler geçtiği için ofisin biraz uzağında fark edilmeyeceğimiz bir yerde beklemeye başladık. Saat: 17.00 sıralarında Alican Ç. görüntülü bir şekilde beni arayarak 'Adam otobana bağlanıyor, hemen peşine düşün' dedi. Biz de hemen istikamete doğru yola çıktık. Bu esnada da diğerleri silahları koltuğun arkasından alarak Alican'ın yapmış olduğu plan doğrultusunda bize verdiler." dedi.

Avukat Öktem'in aracı

'İNTİKAM ALINDI' BAĞRIŞLARI

Sidar Ö. ifadesinin devamında, "Barbaros Bulvarı üzerinde aracı gördük. O sırada halen konuşmakta olduğum Alican Ç. bize 'İnin, inin' diye bağırmaya başladı. Şahsın aracı sağ şeritte trafik olmasından dolayı bekliyordu. Biz de sol şeritte yanına yaklaşarak durduk. Bu esnada Ejder P., M.K ve C.Ü. hemen araçtan inerek araca doğru yöneldiler ve ateş etmeye başladılar. Ben araçtan en son indim. Ben uzun namlulu silahla 2 el ateş ettim ancak korkudan nereye ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonrasında da aynı araca binerek Arnavutköy'e kaçtık. O sırada halen Alican Ç.'la görüntülü görüşüyorduk. Alican sürekli 'İntikam alındı, intikam alındı, Caner'in intikamı alındı' diye bağırıyordu. Arnavutköy'de giderek aracı ormanlık alana götürmemizi ve silahları da oraya saklamamızı bize Alican Ç. söylemişti. Alican telefonu kapattıktan sonra bana Arnavutköy'de bir konum gönderdi. Biz de aracı oraya bırakarak yanımızda bulunan yedek kıyafetleri giydik." şeklinde anlattı.

Sidar Ö., suikast karşılığında kendisine para teklif edilmediğini ve eylemi gerçekleştirdikten sonra öldürülenin Serdar Öktem olduğunu öğrendiğini belirtti.

ŞOFÖRÜN İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Olayda kullanılan aracın şoförü Semih A. da etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyleyerek emniyet ifadesine başladı. Olaydan bir hafta önce Alican Ç.'den telefon aldığını söyleyen Semih A., "Bana, 'beni tanıyor musun? Ben Daltonların başı Alican Ç.' dedi. 'Birkaç kardeşimizi bir yere bırakacaksın' dedi. Ben kabul etmedim. Bu görüşmeden 2 gün sonra aynı kişiden bana fotoğraf geldi. Fotoğraf kardeşimin okumakta olduğu okula aitti. Buna istinaden bu şahsı aradım ve teklifini kabul ettim." dedi.

Olaydan 5-6 gün önce hücre evinde kalmaya başladığını aktaran Semih A., saldırıdan sonra arabaya binen şüphelilerin çok sevinçli olduğunu söyledi ve "Alican Ç.'yi aradılar ve, 'Kardeşimiz Caner Koçer'in intikamı alındı abi' diye bilgi verdiler. Sonrasında nereye nasıl ateş ettiklerini kendi aralarında konuştular" dedi.

'ARABADAN İNİP ATEŞ ETTİK'

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyleyen Ejder P., her şeyin Alican Ç.'nin telefonuyla başladığını anlattı. "Polislerin olmadığı bir noktada araca yönelik eylemi gerçekleştirdik. Bu aracın bilgilerini Alican Ç. Sidar'a bildirmişti. Ben ve Cengizhan'da tabanca vardı. Sidar ve Muhammet'te keleş olarak tabir edilen silah vardı. Hep birlikte hızlıca araçtan inerek hedef olarak söylenen araca ateş etmeye başladık. Ben 1 kez havaya ateş ettim daha sonra kaputa nişan alarak bir kez daha ateş ettim. Ben şahsı hedef almadım." dedi.

Kaynak: Sabah