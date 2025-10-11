Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı! Çok Kuvvetli Olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu. Yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların, Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde (Çanakkale hariç) aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle akşam saatlerinde İstanbul’un Anadolu yakası, Bursa ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
İstanbul: 19°C, aralıklı sağanak yağışlı
Bursa: 19°C, yer yer kuvvetli yağışlı
Kırklareli: 16°C, sağanak yağışlı
Çanakkale: 20°C, parçalı bulutlu
EGE: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinde çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur bekleniyor.
İzmir: 25°C, parçalı bulutlu
Muğla: 23°C, parçalı bulutlu
Afyonkarahisar: 17°C, akşam saatlerinde yağışlı
AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerde zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde Isparta çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Antalya: 28°C, parçalı bulutlu
Adana: 29°C, çok bulutlu
Hatay: 28°C, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile Konya, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Ankara: 17°C, akşam yağışlı
Konya: 21°C, gece yağışlı
Yozgat: 16°C, gece yağışlı
BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Zonguldak: 18°C, yer yer kuvvetli yağışlı
Bolu: 15°C, akşam saatlerinde kuvvetli yağışlı
Düzce: 18°C, öğleden sonra kuvvetli yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Trabzon çevreleri ile gece saatlerinde Samsun ve Amasya’da sağanak yağış bekleniyor.
Samsun: 21°C, yer yer kuvvetli yağışlı
Trabzon: 19°C, sağanak yağışlı
Rize: 21°C, aralıklı yağışlı
Amasya: 18°C, gece kuvvetli yağışlı
DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor.
Erzurum: 16°C, parçalı bulutlu
Kars: 16°C, az bulutlu
Malatya: 22°C, açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, açık bir gün bekleniyor.
Diyarbakır: 25°C, az bulutlu
Gaziantep: 25°C, açık
Siirt: 24°C, az bulutlu
