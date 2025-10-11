Meteoroloji'den İstanbul Dahil Çok Sayıda İl İçin Uyarı! Çok Kuvvetli Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde yeni bir yağışlı hava dalgasının etkili olacağını duyurdu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara (Çanakkale hariç), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Konya, Aksaray, Kırşehir, Yozgat ve Artvin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu

Yağışların, Marmara’nın doğusu ile Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Bolu, Karabük, Çorum ve Amasya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerinde ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde (Çanakkale hariç) aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle akşam saatlerinde İstanbul’un Anadolu yakası, Bursa ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

İstanbul: 19°C, aralıklı sağanak yağışlı

Bursa: 19°C, yer yer kuvvetli yağışlı

Kırklareli: 16°C, sağanak yağışlı

Çanakkale: 20°C, parçalı bulutlu

EGE: Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey kesimlerinde çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde yağmur bekleniyor.

İzmir: 25°C, parçalı bulutlu

Muğla: 23°C, parçalı bulutlu

Afyonkarahisar: 17°C, akşam saatlerinde yağışlı

AKDENİZ: Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerde zamanla çok bulutlu. Gece saatlerinde Isparta çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Antalya: 28°C, parçalı bulutlu

Adana: 29°C, çok bulutlu

Hatay: 28°C, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU: Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren kuzeybatı kesimleri ile Konya, Aksaray, Kırşehir ve Yozgat çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 17°C, akşam yağışlı

Konya: 21°C, gece yağışlı

Yozgat: 16°C, gece yağışlı

BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Zonguldak, Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Zonguldak: 18°C, yer yer kuvvetli yağışlı

Bolu: 15°C, akşam saatlerinde kuvvetli yağışlı

Düzce: 18°C, öğleden sonra kuvvetli yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Rize, Artvin ve Trabzon çevreleri ile gece saatlerinde Samsun ve Amasya’da sağanak yağış bekleniyor.

Samsun: 21°C, yer yer kuvvetli yağışlı

Trabzon: 19°C, sağanak yağışlı

Rize: 21°C, aralıklı yağışlı

Amasya: 18°C, gece kuvvetli yağışlı

DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor.

Erzurum: 16°C, parçalı bulutlu

Kars: 16°C, az bulutlu

Malatya: 22°C, açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, açık bir gün bekleniyor.

Diyarbakır: 25°C, az bulutlu

Gaziantep: 25°C, açık

Siirt: 24°C, az bulutlu

