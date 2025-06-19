Ankara Gar Katliamı Firarisi İçin Bakanlıktan Mahkemeye Dikkat Çeken Yanıt! IŞİDlilerin Adı Belli, Yeri Belli Ama...

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10 Ekim 2015’te, barış talebiyle Ankara Garı önünde toplanan binlerce insanın arasında patlayan iki canlı bomba, 100’den fazla can aldı, yüzlerce insanı yaraladı. Cumhuriyet tarihinin en kanlı terör saldırısının 10. yılında, adalet arayışı sürüyor, ancak sonuç alınamıyor.

FİRARİ IŞİDLİLER SURİYE VE IRAK'TA

IŞİD’in Gaziantep hücresince düzenlenen katliamın ardından bazı sanıklar yakalandı, ancak asıl organizatörlerin çoğu Suriye’ye kaçtı. Yargılama süreci devam ederken, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada, firari 16 IŞİD’linin yedisinin Suriye ve Irak’ta olduğu, hatta yaşadıkları yerlerin bilindiği ortaya çıktı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇMİYOR

Ancak Adalet Bakanlığı, mahkemenin iade talebi sorgularına, 'bir gelişme yaşanması hâlinde Bakanlık tarafından malumat verilmesinin beklenmesinin daha uygun olabileceğini' belirterek cevap verdi. T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun aktardığına göre firarilerden Deniz Büyükçelebi’nin durumunun sorulması üzerine ise cevap şuydu: "Bakanlığımıza ulaşan herhangi bir iade evrakının bulunmadığı anlaşılmıştır." Suriye’den iade talebinde bulunulmadığı da resmi yazıyla doğrulandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın sıkça ziyaret ettiği Şam yönetiminden, faillerin iadesi için adım atılmaması ise tepki çekiyor.

Kaynak: T24