100 Milyonluk Dolandırıcılık Zinciri Çöktü! Rusya’nın Aradığı Fenomen Türkiye’de Yakalandı

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Rusya'da sosyal medya fenomeni olarak tanınan Elvira Tabrizovna Madiyarova, dolandırıcılık suçlamalarıyla gündeme geldi. Tataristan İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, 1988 doğumlu Madiyarova, "Frendeks" adlı sahte yatırım platformuyla 2020-2021 yılları arasında en az 302 kişiyi mağdur etti. İddiaya göre, bu sistem aracılığıyla yaklaşık 200 milyon ruble (yaklaşık 100 milyon TL) toplandı ve zimmete geçirildi.

‘FRENDEKS’ DOLANDIRICILIĞI

Raporda yer alan bilgilere göre Elvira Madiyarova, dolandırıcılık şebekesinin vitrindeki yüzü olarak aktif rol aldı. Yatırım vaadiyle düzenlediği seminerler, sosyal medya üzerinden yayınladığı kazanç videoları ve sahte algoritmalarla hazırlanan kazanç simülasyonları sayesinde birçok kişiyi etkisi altına aldı. Platformun güvenilirliğine dair algı oluşturarak, yatırımcıları sisteme çekmeyi başardı.

SAHTE KİMLİKLE TÜRKİYE’DE YAKALANDI

4 Şubat 2025 tarihinde Kuzey Kıbrıs üzerinden İstanbul’a geçmeye çalışan Madiyarova, İstanbul Havalimanı’ndaki pasaport kontrolünde sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan Madiyarova, işlemlerinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

İADE KARARI OY BİRLİĞİYLE ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı iade süreci çerçevesinde, Rusya Adalet Bakanlığı’nın resmi talebi Mart 2025’te Türkiye’ye ulaştı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, toplanan deliller ve suçun niteliği göz önüne alınarak Madiyarova’nın Rusya’ya iadesine oy birliğiyle karar verdi.

Kaynak: Sabah