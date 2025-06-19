Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu Hapis Cezası Almıştı! 'Yalan Tanıklık' Davasında Gerekçeli Karar Çıktı

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Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu’nun, menajer Ayşe Barım’ın Gezi Parkı eylemlerinde sanatçıları eylemlere yönlendirdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada “yalan tanıklık” yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada gerekçeli karar açıklandı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi, Mayıs ayında Ergenç’i 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu’nu ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmış, her iki oyuncu için de hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

ÇELİŞKİLİ İFADELER...

Mahkeme, gerekçeli kararında, Ergenç ve Kocaoğlu’nun tanık sıfatıyla verdikleri ifadelerde, Gezi Parkı ana davası firari sanığı Mehmet Ali Alabora ile irtibatlarının olmadığını ve yalnızca sektörden tanıdıklarını söylediklerini, ancak HTS kayıtlarının bu beyanlarla çeliştiğini belirtti. Kararda, özellikle Gezi Parkı eylemlerinin yoğunlaştığı dönemde oyuncuların Alabora ile sık iletişim kurduğu ve kol kola yürüyüş yaptıklarının tespit edildiği vurgulandı.

'GERÇEĞİ SAKLADILAR'

Mahkeme, “Sanıkların maddi gerçeği saklamış olmasının yeterli olduğu kabul edilmelidir” diyerek, tanık anlatımlarının Ayşe Barım soruşturmasına etkisinin olmamasının veya hükme dayanak yapılmamasının suçu etkilemediğini ifade etti. Ergenç ve Kocaoğlu’nun duruşmadaki saygılı tutumları ise cezada indirim nedeni olarak dikkate alındı.

Kaynak: İHA