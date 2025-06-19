Antalya'da Dev Operasyon: 107 Torbacı Gözaltına Alındı, 104'ü Tutuklandı

Antalya'da jandarma ekiplerinin 4 aylık hazırlık sürecinin ardından gerçekleştirdiği "Narkokapan" operasyonunda, gençlere uyuşturucu satmaya çalışan 107 torbacı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 104 şüphelinin tutuklandığını duyurarak, "Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır" mesajı verdi.

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Antalya'da Dev Operasyon: 107 Torbacı Gözaltına Alındı, 104'ü Tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Antalya'da gerçekleştirilen geniş çaplı "Narkokapan-Antalya" operasyonuyla ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Son iki haftadır devam eden operasyonlarda uyuşturucu satıcılarına ağır darbe vuruldu.

Yerlikaya, mahalle aralarında gençleri hedef alarak uyuşturucu satan ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonlarda 107 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 104'ünün tutuklandığını, 3'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

Antalya'da Dev Operasyon: 107 Torbacı Gözaltına Alındı, 104'ü Tutuklandı - Resim : 1

'ÇALIŞMALAR 4 AY SÜRDÜ'

Operasyonun hazırlık sürecine de değinen Yerlikaya, çalışmaların 4 ay sürdüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu 4 ay boyunca, adeta Antalya'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. Suçlara dair tüm faaliyetleri delillendirdik ve ardından düğmeye bastık."

645 JANDARMA GÖREV ALDI

Operasyon, Antalya'nın Manavgat, Alanya, Kaş, Finike, Elmalı, Korkuteli ve Serik ilçelerinde gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri, 645 jandarma personeli ve 5 narkotik köpeği ile görev aldı.

'GİRDİĞİNİZ SOKAK, ÇIKMAZ SOKAKTIR'

Uyuşturucu satıcılarına sert bir mesaj veren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Gençlerimizin hayatını çalmaya cüret eden, o zehir tacirlerine bir kez daha net bir şekilde gösterdik: Girdiğiniz sokak, çıkmaz sokaktır! Gençlerimize dokunmaya kalkarsanız, bunun bedelini hukuk önünde ödersiniz."

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Kaynak: Haber Merkezi

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