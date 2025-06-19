Kavurucu Sıcaklar Kapıda, Termometreler Tırmanıyor... Neredeyse 40 Derece!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan tahminlere göre, Türkiye genelinde sıcak ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Kuzeydoğu kesimlerde, özellikle Trabzon ve Rize’nin iç bölgelerinde, öğle saatlerinden sonra kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Meteorolojik açıdan herhangi bir uyarı yapılmazken, uzmanlar güneş çarpması ve yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava oldukça sıcak olacak. İstanbul 30°C, İzmir ve Muğla 36°C, Antalya 38°C, Diyarbakır ise 38°C’ye kadar yükselecek.

Karadeniz ve Doğu Anadolu’da ise sıcaklıklar nispeten daha düşük, fakat genel hava durumu burada da açık ve güneşli olacak. Rize ve Trabzon’un iç kesimlerinde öğleden sonra kısa süreli yağmur geçişleri görülebilir. Termometreler Trabzon'da 24°C, Rize’de 26°C, Samsun 'da 27°C ve Amasya'da 31°C olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ise sıcaklıklar görece daha ılımlı. Erzurum 25°C, Kars 24°C, Van 24°C ve Malatya 34°C ile güneşli ve sıcak bir gün yaşayacak. Yağış beklenmeyen bölgede rüzgarın hafif esmesi öngörülüyor.

Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanların sıcak saatlerde dışarı çıkmaması öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi