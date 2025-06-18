Malatya’da Şok Operasyon: Ekmek Arasına Gizlenmiş Uyuşturucu Bulundu

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Malatya, 18.06.2025 - Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri titiz çalışmalar neticesinde dikkat çeken bir operasyona imza attı. Şüpheli bir kişinin adresini takibe alan ekipler, bugün sabah saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenledi. Gerçekleştirilen aramada, ekmeğin içerisine ustalıkla gizlenmiş 383 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon sırasında yakalanan uyuşturucu maddelere el konulurken, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin, uyuşturucu ticaretine yönelik daha geniş bir ağın parçası olup olmadığına dair soruşturma derinleştiriliyor. Polis ekipleri, bölgedeki uyuşturucu trafiğini çökertmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, bu tür operasyonların halk sağlığını koruma ve suç örgütlerini engelleme adına kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: DHA