Antalya’da Kara Kalem Dolandırıcılığı: Şüpheli S.D. Tutuklandı

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Antalya’da, sosyal medya platformları üzerinden kara kalem portre çalışması vaadiyle vatandaşları dolandıran S.D. adlı şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin, vatandaşların güvenini kazanarak banka havalesi yoluyla ödeme aldığı ancak söz verdiği çizimleri teslim etmediği belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan benzer dolandırıcılıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soruşturma, diğer mağdurların tespit edilmesi için devam ediyor.

Kaynak: İHA