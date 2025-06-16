Antalya’da Kara Kalem Dolandırıcılığı: Şüpheli S.D. Tutuklandı

Antalya’da sosyal medya üzerinden kara kalem çizim vaadiyle vatandaşları dolandıran S.D., polis operasyonuyla yakalandı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanan şüpheli, ödemeleri aldıktan sonra vaatlerini yerine getirmedi.

Son Güncelleme:
Antalya’da Kara Kalem Dolandırıcılığı: Şüpheli S.D. Tutuklandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’da, sosyal medya platformları üzerinden kara kalem portre çalışması vaadiyle vatandaşları dolandıran S.D. adlı şüpheli, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin, vatandaşların güvenini kazanarak banka havalesi yoluyla ödeme aldığı ancak söz verdiği çizimleri teslim etmediği belirlendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi “nitelikli dolandırıcılık” suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Yetkililer, sosyal medya üzerinden yapılan benzer dolandırıcılıklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soruşturma, diğer mağdurların tespit edilmesi için devam ediyor.

14 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı14 Yıl Hapis Cezası Olan Firari YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya dolandırıcılık
Son Güncelleme:
Onlar Yatak Odanızın Sessiz İstilacıları: Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat! Onlar Yatak Odanızın Sessiz İstilacıları: Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat!
Düzce’de Aranan 32 Kişi Yakalandı 13’ü Tutuklandı Düzce’de Aranan 32 Kişi Yakalandı 13’ü Tutuklandı
2025 Yazında Büyük Kozmik Dönüşüm: Bu Burçlar İçin Kader Yazısı Başlıyor 2025 Yazında Büyük Kozmik Dönüşüm: Bu Burçlar İçin Kader Yazısı Başlıyor
Samsun’da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında Samsun’da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 4 Kişi Gözaltında
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak SGK Uzmanı Özgür Erdursun İtiraf Etti: Bu Emeklilerin Maaşında Kesinti Yapılacak
Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı Otomotiv Devi Gemileri Yaktı! Sıfır Arabaları 510 Bin Liradan Satışa Çıkardı
Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek Apartmanda Oturanlar Dikkat! 81 İlde Yürürlüğe Girdi: Hepsi Tek Tek İptal Edilecek
Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında Zara ve LC Waikiki’ye Üretim Yapan Tekstil Devi İflas Batağında
Gram Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Rekor Olacak Gram Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Rekor Olacak