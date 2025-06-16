Düzce’de Aranan 32 Kişi Yakalandı 13’ü Tutuklandı
Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 24 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 32 şahıs gözaltına alınırken, 13 kişi tutuklandı.
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Düzce genelinde polis ve jandarma ekipleri tarafından sürdürülen 24 saatlik denetimlerde suçun önlenmesi ve aranan kişilerin yakalanması amacıyla yoğun kontroller gerçekleştirildi.
9-15 Haziran 2025 tarihleri arasında yürütülen uygulamalarda, toplam 24 bin kişi sorguya alındı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 32 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gerçekleştirilen aramalarda ise 7 tabanca, 2 av tüfeği, 1 kuru sıkı tabanca, 254 adet mermi, 9 şarjör ve 1 kesici-delici alet ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin huzur ve güvenliği sağlama amacıyla denetimlere aralıksız devam edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA